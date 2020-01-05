СМИ: в Ростове-на-Дону задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в дом культуры с оружием

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который попытался пронести оружие в областной Дом народного творчества. Мужчина скрылся после проверки охранниками его сумки.

После подозрительного инцидента, который попал на камеры видеонаблюдения, мужчину искали по всему Ростову-на-Дону. Сейчас, как сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на источник, его вычислили и задержали.

Инцидент произошел утром 5 января. Мужчина представился охране сотрудником ФСБ и попытался пройти в здание. Охранники попросили его пропустить сумку через интраскоп. Так обнаружилось, что мужчина попытался пронести внутрь нож и некое устройство, похожее на самодельный пистолет.

В соцсетях была опубликована информация, что в сумке подозрительного мужчины лежали пневматический пистолет «Дрозд» и 25 плоских метательных ножей разных моделей.