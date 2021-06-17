СМИ: в Москве избили сына чиновника из Татарстана

Неизвестные напали на 28-летнего мужчину, который является сыном высокопоставленного чиновника в Татарстане, около московской станции метро «Менделеевская». Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, преступники брызнули молодому человеку из баллончика в глаза и сбили с ног, после чего несколько раз ударили его и скрылись. Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали закрытые переломы наружной лодыжки и правой голени со смещением, а также химический ожог роговицы.