СМИ: в ХМАО завели уголовное дело против матери, бросившей детей ради личной жизни

Помимо женщины следствие заинтересовалось и местными органам по делам несовершеннолетних из-за халатного отношения к ситуации.

Отмечается, что уголовное дело возбудили и из-за того, что ситуация стала достоянием общественности.

«Все-таки мать до этого шесть раз привлекалась к административной ответственности, но так и не изменила образ жизни. Вопрос есть и к органам системы профилактики правонарушений в Сургутском районе. Они-то куда смотрели?» — рассказал инсайдер издания Ura.ru.

Пресс-служба Сургутского района заявила, что даст комментарий в ближайшее время.