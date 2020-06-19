19 июня 2020, 13:50
СМИ: в ХМАО завели уголовное дело против матери, бросившей детей ради личной жизни
Следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело против матери, которая оставила детей на несколько дней одних дома, чтобы устроить личную жизнь. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
Помимо женщины следствие заинтересовалось и местными органам по делам несовершеннолетних из-за халатного отношения к ситуации.
Отмечается, что уголовное дело возбудили и из-за того, что ситуация стала достоянием общественности.
«Все-таки мать до этого шесть раз привлекалась к административной ответственности, но так и не изменила образ жизни. Вопрос есть и к органам системы профилактики правонарушений в Сургутском районе. Они-то куда смотрели?» — рассказал инсайдер издания Ura.ru.
Пресс-служба Сургутского района заявила, что даст комментарий в ближайшее время.