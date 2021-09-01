СМИ узнали причину крушения Ил-112В в Подмосковье

Экспериментальный самолет Ил-112В разбился в Кубинке из-за того, что после возгорания двигателя тяга правого элерона потеряла упругость. Управлять воздушным судном в тот момент было невозможно. К такому выводу пришли специалисты Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета (МАК). Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным газеты, экипаж вручную пытался потушить загоревшийся двигатель. Сделать этого не получилось, так как огонь перекинулся на крыло, а системы пожаротушения самолета ориентированы на двигатели. Летчики запросили аварийную посадку и направили воздушное судно к аэродрому в Кубинке. После разрушения тяги элерона самолет стал неуправляемым и ушел в крен.

Опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В разбился в Подмосковье 17 августа. На его борту находились летчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Они погибли.

Накануне президент России Владимир Путин наградил экипаж разбившегося самолета орденами Мужества посмертно. Летчиков с воинскими почестями похоронили 31 августа на мемориальном кладбище Минобороны в Мытищах.