СМИ узнали подробности о гибели пятерых детей при пожаре под Смоленском

Дети заживо горели вместе с бабушкой в частном доме в городе Починок Смоленской области, когда их родители парились в бане. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

По информации канала, родители смогли спастись, но у них не получилось вытащить из огня двух своих дочерей и еще трех пришедших к ним в гости детей.

Частный дом в Починке загорелся утром 7 июля. Площадь пожара составила 80 «квадратов». Во время ЧП погибли пятеро детей и пожилая женщина — бабушка двух сестер. Сейчас на месте продолжают работать спасатели. Точные причины и обстоятельства случившегося выяснят специалисты. Информации о том, почему загорелся дом, пока нет.

Ранее жительницу Сургута обвинили в смерти ее детей по неосторожности. В апреле женщина ушла из дома, где находились два ребенка, и оставила включенным электронагреватель. Начался пожар и дети погибли в огне.