22 июня 2020, 14:27
СМИ узнали о судьбе семьи из Оренбуржья после скандального возврата детей
Власти не имеют новых претензий к семье из поселка Тюльпанного Оренбургской области, у которой в мае силой изъяли четверых детей. Органы опеки посоветовали Самарскому району отменить постановление об ограничении родительских прав. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на замминистра региональной и информационной политики региона Инну Аверкову.
По ее словам, органы опеки обратились в суд о возврате иска об ограничении в правах этой семьи.
Многодетный отец Николай Саморока сказал, что ситуация в целом наладилась. Местный отдел образования попросил родителей заполнить документы, согласно которым дети вскоре отправятся в школу. Это также необходимо для воссоединения семьи.
На данный момент родители занимаются ремонтом аварийного жилья. Кроме того, им предложили оформить получение социального обслуживания.
Анжелика Линькова, омбудсмен Оренбургской области, рассказала, что с семьей поддерживается контакт, и власти намерены делать «все, что необходимо».