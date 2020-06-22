    22 июня 2020, 14:27

    СМИ узнали о судьбе семьи из Оренбуржья после скандального возврата детей

    Анастасия Кременчугская

    Власти не имеют новых претензий к семье из поселка Тюльпанного Оренбургской области, у которой в мае силой изъяли четверых детей. Органы опеки посоветовали Самарскому району отменить постановление об ограничении родительских прав. Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на замминистра региональной и информационной политики региона Инну Аверкову.

    По ее словам, органы опеки обратились в суд о возврате иска об ограничении в правах этой семьи.

    Многодетный отец Николай Саморока сказал, что ситуация в целом наладилась. Местный отдел образования попросил родителей заполнить документы, согласно которым дети вскоре отправятся в школу. Это также необходимо для воссоединения семьи.

    На данный момент родители занимаются ремонтом аварийного жилья. Кроме того, им предложили оформить получение социального обслуживания.

    Анжелика Линькова, омбудсмен Оренбургской области, рассказала, что с семьей поддерживается контакт, и власти намерены делать «все, что необходимо».