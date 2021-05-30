СМИ узнали о состоянии рухнувшей с балкона в Петербурге пары

Мужчина и женщина, которые упали с балкона в Санкт-Петербурге во время драки, сейчас находятся в больницах в тяжелом состоянии. Об этом сообщил сайт 78.ru.

Мужчина сломал позвоночник, крестец и правую малоберцовую кость со смещением. Он лежит в больнице №26. Его сожительница попала в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Ей диагностировали закрытый перелом бедра, ушиб в области тазобедренного сустава, тупую травму живота и травматический шок.

Утром 29 мая двое сожителей поссорились. Они стали драться на балконе третьего этажа дома №13 на улице Декабристов и рухнули на тротуар. Их соседка по коммуналке рассказала «360», что пострадавшие — мирные люди. По словам собеседницы, они ни с кем из жильцов не конфликтовали, жили тихо и воспитывали ребенка. Соседка добавила, что мужчина работает строителем, а его возлюбленная — поваром.