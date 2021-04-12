СМИ узнали о состоянии пострадавших при пожаре на «Невской мануфактуре»

При тушении загоревшейся «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге пострадали два пожарных. Они получили ожоги 40-50% процентов тела. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что один спасатель погиб при тушении пожара на «Невской мануфактуре». Он был командиром отделения пожарно-спасательной части.

Сейчас огонь на двух этажах здания старой постройки. Обрушились кровля и деревянные межкомнатные перекрытия. Площадь пожара составляет 4000 квадратных метров.

Пожару присвоили пятый ранг сложности из-за большой площади распространения, но угрозы перехода на соседние здания нет, уточнили в спасательном ведомстве ЧП сняли на видео. На кадрах видно, что огонь практически целиком охватил здание «Невской мануфактуры». Специалисты сейчас замеряют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе в районе пожара.