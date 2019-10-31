  • СМИ узнали о проверке самолета в «Кольцово» из-за сообщения о бомбе

    31 октября 2019, 20:35

    Александра Каширина

    В Екатеринбургском аэропорту правоохранительные органы проверяют поступившую информацию о том, что на борту одного из пассажирских самолетов заложено взрывное устройство. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
    СМИ узнали о проверке самолета в «Кольцово» из-за сообщения о бомбе

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    Согласно последним данным, информация поступила от неизвестного, который сообщил о том, что самолет, следующий по рейсу Екатеринбург-Сургут из аэропорта «Кольцово», якобы заминирован.

    Сейчас эта информация проверяется. Аэропорт «Кольцово» пока решили не эвакуировать. Также сообщается, что на месте находятся все экстренные службы.

    Данные пока официально не подтверждены.