СМИ узнали о проверке самолета в «Кольцово» из-за сообщения о бомбе

Рейс American Airlines экстренно прервали из-за утечки химиката в салоне Подробнее

Согласно последним данным, информация поступила от неизвестного, который сообщил о том, что самолет, следующий по рейсу Екатеринбург-Сургут из аэропорта «Кольцово», якобы заминирован.

Сейчас эта информация проверяется. Аэропорт «Кольцово» пока решили не эвакуировать. Также сообщается, что на месте находятся все экстренные службы.

Данные пока официально не подтверждены.