СМИ узнали о проверке самолета в «Кольцово» из-за сообщения о бомбе
В Екатеринбургском аэропорту правоохранительные органы проверяют поступившую информацию о том, что на борту одного из пассажирских самолетов заложено взрывное устройство. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
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Согласно последним данным, информация поступила от неизвестного, который сообщил о том, что самолет, следующий по рейсу Екатеринбург-Сургут из аэропорта «Кольцово», якобы заминирован.
Сейчас эта информация проверяется. Аэропорт «Кольцово» пока решили не эвакуировать. Также сообщается, что на месте находятся все экстренные службы.
Данные пока официально не подтверждены.