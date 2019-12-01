СМИ узнали о нарушениях перевозчика, чей автобус упал с моста в Забайкалье

Компанию ОАО «Гортрансавто» в 2019 году проверяли три раза и выявили ряд нарушений, которые связаны с графиком водителей и отклонением от маршрута. Руководитель этой фирмы, которая занимается пассажирскими перевозками, Сергей Пнев ранее сообщил, что упавший с моста в реку автобус- заказной. По его словам, он проходил все необходимые по техническому регламенту процедуры и осмотры.

1 декабря пассажирский автобус Kia Grandbird упал на крышу с моста на лед реки Куэнга в Сретенском районе Забайкальского края.

В салоне на момент аварии находились 43 человека. Одной из вероятных причин ДТП называют лопнувшее колесо. Сейчас известно о 19 погибших. 18 человек получили травмы различной степени тяжести.