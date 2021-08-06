СМИ узнали о 25 пострадавших в ДТП с автобусом в Бурятии

В аварии с автобусом, который перевернулся в Прибайкальском районе Бурятии, на перевале Пыхта, пострадали 25 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«По последним данным, в результате ДТП госпитализированы 25 человек», — приводит агентство слова собеседника.

Ранее в пресс-службе регионального агентства ГО и ЧС сообщили о том, что автобус с пассажирами съехал с дороги и перевернулся на перевале Пыхта. По данным МВД республики, водитель не справился с управлением.

В автобусе находились студенты одного из местных вузов. Источник добавил, что все пострадавшие получили легкие травмы.