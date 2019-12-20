СМИ: ураган убил человека в Петербурге

Один человек погиб в результате разгула стихии в Санкт-Петербурге. Кроме того, из-за сильного ветра и непогоды еще двое петербуржцев пострадали. Есть погибшие и пострадавшие от стихии и в других регионах России, в частности, в Подмосковье.

«С 22:00 18 декабря на территории Северо-Западного и Центрального федеральных округов находится циклон, сопровождающийся усилением ветра порывами до 26 метров в секунду и осадками до 22 миллиметров за 24 часа. Из-за сильного ветра пострадали два человека, один человек погиб», — рассказал источник в экстренных службах. Его слова привел ТАСС.

Вечером 19 декабря в связи с тем, что синоптики ожидали повышения уровня воды в устье Невы, пришлось закрывать затворы комплекса защитных сооружений Петербурга. Сейчас вода сошла.

По словам источника, в Санкт-Петербурге зафиксированы падения 305 деревьев и слабо укрепленных конструкций. Стихия повредила пять автомобилей, кровли 39 зданий. Тем временем в городе Сестрорецке Ленинградской области в результате подъема уровня воды в Финском заливе затопило городской парк.

Непогода наделала бед и в других регионах. Так, в подмосковном Сергиевом Посаде упавшим от ветра столбом убило 48-летнюю женщину. Еще одна женщина ранена, ее отправили в больницу. В Солнечногорске ветром повалило праздничную елку. В Москве упало 40 деревьев, получили повреждения семь автомашин.