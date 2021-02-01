01 февраля 2021, 18:36
СМИ: упавший в Подмосковье парапланерист скончался по пути в больницу
Совершивший жесткую посадку в деревне Федоровское Сергиево-Посадского городского округа планерист умер в машине скорой помощи. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.
Собеседник издания уточнил, что 60-летний мужчина получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики забрали его в больницу. Но он скончался по дороге в лечебное учреждение.
В распоряжении «360» оказались фотографии с места происшествия.
На опубликованных кадрах можно увидеть парашют, который принадлежал спортсмену.
Кроме врачей, на место падения парапланериста также прибыли сотрудники полиции.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что параплан совершил жесткую посадку около дома №47 в деревне Федоровское. К ликвидации последствий привлекли 11 человек и четыре единицы техники.
Как уточнил источник «360» в экстренных службах, парапланерист в результате падения врезался головой в стену металлического гаража.