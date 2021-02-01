СМИ: упавший в Подмосковье парапланерист скончался по пути в больницу

Собеседник издания уточнил, что 60-летний мужчина получил серьезные травмы. Прибывшие на место медики забрали его в больницу. Но он скончался по дороге в лечебное учреждение.

В распоряжении «360» оказались фотографии с места происшествия.

Источник фото: телеканал «360»

На опубликованных кадрах можно увидеть парашют, который принадлежал спортсмену.

Источник фото: телеканал «360»

Кроме врачей, на место падения парапланериста также прибыли сотрудники полиции.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС уточнили, что параплан совершил жесткую посадку около дома №47 в деревне Федоровское. К ликвидации последствий привлекли 11 человек и четыре единицы техники.

Как уточнил источник «360» в экстренных службах, парапланерист в результате падения врезался головой в стену металлического гаража.