СМИ: умерла бывший замминистра здравоохранения СССР Елена Новикова

Заслуженный деятель науки России Елена Новикова ушла из жизни. В свое время она была замминистра здравоохранения СССР.

Как сообщил телеканал РЕН ТВ, тело 97-летней женщины обнаружили в ее квартире в Москве. По предварительным данным, смерть была ненасильственной.

Доктор медицинских наук и профессор много лет возглавляла отделение для новорожденных и недоношенных детей НИИ педиатрии АМН СССР. Многие годы она занималась изучением вопросов физиологии и патологии новорожденных.

Новикова с 1973 года была заместителем министра здравоохранения СССР, а с 1988 года возглавляла отделение онкогинекологии МНИОИ им. П. А. Герцена. Она является автором более 200 научных публикаций. В том числе и монографий.