СМИ: угрожавшего взорвать гранату мужчину задержали в Домодедове

«Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен», — сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина заявил об имеющемся взрывчатом веществе и угрожал его взорвать. Сотрудники полиции задержали пассажира, теперь его ждут вопросы правоохранителей.

Сейчас полиция выясняет причину произошедшего и мотивы задержанного мужчины.

Вылет рейса в Краснодар был запланирован на 13:45, но из-за инцидента самолет перенесли на 16:00 15 декабря.