СМИ: угрожавшего взорвать гранату мужчину задержали в Домодедове
Полиция задержала в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, который угрожал взорвать гранату в самолете. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».
«Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен», — сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина заявил об имеющемся взрывчатом веществе и угрожал его взорвать. Сотрудники полиции задержали пассажира, теперь его ждут вопросы правоохранителей.
Сейчас полиция выясняет причину произошедшего и мотивы задержанного мужчины.
Вылет рейса в Краснодар был запланирован на 13:45, но из-за инцидента самолет перенесли на 16:00 15 декабря.