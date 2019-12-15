  • СМИ: угрожавшего взорвать гранату мужчину задержали в Домодедове

    15 декабря 2019, 15:58

    Дамир Матюхин

    Полиция задержала в столичном аэропорту Домодедово пассажира рейса Москва — Краснодар, который угрожал взорвать гранату в самолете. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».
    СМИ: угрожавшего взорвать гранату мужчину задержали в Домодедове

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    «Пассажир пьяный, гранаты нет. Борт досмотрен», — сказал собеседник агентства.

    По его словам, мужчина заявил об имеющемся взрывчатом веществе и угрожал его взорвать. Сотрудники полиции задержали пассажира, теперь его ждут вопросы правоохранителей.

    Сейчас полиция выясняет причину произошедшего и мотивы задержанного мужчины.

    Вылет рейса в Краснодар был запланирован на 13:45, но из-за инцидента самолет перенесли на 16:00 15 декабря.