СМИ: угрожавшего устроить взрыв пассажира задержали в Шереметьево

Мужчина задержан в аэропорту Шереметьево за то, что грозился устроить взрыв. Он начал угрожать после того, как его попросили надеть маску. Об этом сообщил ТАСС.

«На борту самолета, вылетающего из Шереметьево в Томск, пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолет», — рассказал источник в правоохранительных органах агентству. Случай произошел в ночь на 31 марта. По данным РЕН ТВ, из-за дебошира других пассажиров пересадили в другой самолет, их багаж дополнительно проверили. Известно, что мужчина был пьян. Он доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.