СМИ: у инструктора тургруппы остановилось сердце на перевале Дятлова

Участники туристической группы на Урале отправили сигнал SOS с GPS-трекера. Как сообщило издание 66.ru, у инструктора, который вел походников, остановилось сердце. По данным издания, группа находится на территории Печоро-Илычского заповедника,, недалеко от перевала Дятлова.

По данным издания сигналы о помощи и запросе срочной эвакуации туристы начали отправлять еще в 06:00. Журналисты привели данные сообщений.

«Нужна срочная эвакуация инструктора. Сердце не двигается. Находимся у модулей Европа-Азия. SOS не уходит», — говорится в сообщениях.

Туристы подчеркнули, что если спасатели не прибудут до 17:00, то они пойдут дальше до модулей Щебенка.

В пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту 66.ru уточнили, что на место вылетел вертолет регионального отделения медицины катастроф. Силы МЧС в эвакуации не задействовали.

Издание Е1 напомнило, что в начале августа после экспедиции на перевал умер глава Фонда памяти группы Дятлова. Он покинул туристов из-за сильной боли в колене. После возвращения в Екатеринбург он попал в ковидный госпиталь, где умер через несколько дней.