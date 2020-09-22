СМИ: у 12-летней дочери столичного дизайнера Надежды Славиной был план побега

Отмечается, у девочки был 18-летний знакомый. Подруги знали о нем только по рассказам: учится в ВУЗе на первом курсе, есть машина, зовут, вроде бы, Антон. Он попал на камеры видеонаблюдения 18 числа, когда виделся с Дианой у подъезда. Его личность пытаются восстановить.

К побегу Диана подготовилась заранее: в мусорный бак она положила другие вещи, в которые позже переоделась. Это помогло ей в том, чтобы ее не опознали по одежде.

Есть вероятность, что школьница отправилась к подруге в Клин, они переписывались незадолго до побега. Однако та не знает, где находится Диана.

В последний раз дочь Славиной видели в районе Алтуфьевского шоссе.