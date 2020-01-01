СМИ: центр культурного развития Магаса обыскали после нападения на пост ДПС

По информации источника, в центре работал один из подозреваемых Ахмед Имагожев, а руководит учреждением отец второго — 18-летнего Микаила Мизиева. Источник также сообщил, что правоохранители установили личность владельца Lada Granta, на которой приехали нападавшие.

«На этой машине они сбили сотрудника ДПС на посту близ дороги в Магас. Установлено, что владельцем транспортного средства является 48-летний Изнаур Мизиев, родившийся в Чечне, зарегистрированный в ингушском городе Сунжа», — сказал источник агентства.

Нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас было совершено около 17:30 31 декабря. Как сообщили в МВД, в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ГИБДД Зелимхан Кокорхоев. В МВД также говорили, что пострадали три сотрудника полиции, нападавшие были нейтрализованы.

Источник агентства также рассказал, что у нападавших не было огнестрельного оружия. Они сбили сотрудника ДПС, а потом ранили его ножами. Затем они напали на экипаж.