СМИ: труп нашли в пятизвездочном отеле на Тверской

По данным сайта «Дни.ру», тело лежало на кровати. Уточняется, что признаков насильственной смерти на нем найдено не было. По предварительным данным, мужчина мог скончаться в результате сердечной недостаточности.

Ранее пожилого мужчину нашли мертвым в собственной квартире в городе Байконуре в Казахстане. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.