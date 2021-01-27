27 января 2021, 13:58
СМИ: труп нашли в пятизвездочном отеле на Тверской
Найден труп мужчины в отеле на Тверской улице в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
По данным сайта «Дни.ру», тело лежало на кровати. Уточняется, что признаков насильственной смерти на нем найдено не было. По предварительным данным, мужчина мог скончаться в результате сердечной недостаточности.
Ранее пожилого мужчину нашли мертвым в собственной квартире в городе Байконуре в Казахстане. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.