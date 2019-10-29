СМИ: три человека умерли от передозировки на вечеринке в Москве
Столичные полицейские обнаружили тела трех погибших в квартире одного из домов на улице Бакунинская в Басманном районе Москвы. Как сообщило агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все они принимали наркотики и превысили дозу.
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«Со службы «02» поступила информация об обнаружении нескольких трупов в квартире на улице Бакунинская. Она подтвердилась. Сотрудники полиции нашли тела трех человек — двух мужчин и женщины», — приводит агентство слова собеседника.
В больницу попала еще одна женщина, которая находилась с умершими.
По предварительным данным, участники нарковечеринки употребляли опиаты и отравились. Квартиру арендовал один из погибших мужчин. По факту произошедшего сейчас проводят проверку. Более подробной информации о случившемся пока нет.