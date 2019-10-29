СМИ: три человека умерли от передозировки на вечеринке в Москве

СМИ: музыканты московской рок-группы умерли на репбазе Подробнее

«Со службы «02» поступила информация об обнаружении нескольких трупов в квартире на улице Бакунинская. Она подтвердилась. Сотрудники полиции нашли тела трех человек — двух мужчин и женщины», — приводит агентство слова собеседника.

В больницу попала еще одна женщина, которая находилась с умершими.

По предварительным данным, участники нарковечеринки употребляли опиаты и отравились. Квартиру арендовал один из погибших мужчин. По факту произошедшего сейчас проводят проверку. Более подробной информации о случившемся пока нет.