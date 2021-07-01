СМИ: три человека пострадали в Махачкале из-за взрыва в частном доме

Взрыв газовоздушной смеси произошел в частном доме в Махачкале. В результате ЧП три человека пострадали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

По данным источник, взрыв произошел 1 июля около 02:00 в одноэтажном частном доме на улице Карабудагова.

«По предварительным данным, пострадали три человека. Они госпитализированы. Дом частично разрушен», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что все обстоятельства случившегося сейчас выясняются. Официальных комментариев по поводу взрыва пока нет.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места ЧП.

На них видно, что у здания обвалились крыши и стена. Каменные фрагменты постройки повредили автомобиль, который стоял рядом с домом.