СМИ: три человека погибли в ДТП под Тверью

Произошла авария в Тверской области. Погибли три человека. Об этом сообщило издание tverigrad.ru.

По данным сайта «Дни.ру», столкнулись легковушка и грузовая машина. Погибли три пассажира легкового автомобиля. Водитель грузовика получил легкие травмы. На месте происшествия работают эксперты.

Ранее пьяный водитель сбил пьяного священника в Невельске. Уточняется, что мужчина скрылся с места происшествия. Священник попал в больницу в удовлетворительном состоянии.