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    09 апреля 2021, 17:37

    СМИ: третьеклассника нашли мертвым в квартире на востоке Москвы

    Александр Блинов

    Мертвого 10-летнего мальчика обнаружили в квартире на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

    СМИ: третьеклассника нашли мертвым в квартире на востоке Москвы

    По предварительным данным, за день до происшествия мать мальчика отругала его за то, что он потерял электронный пропуск в спортивную секцию. После этого они разошлись по комнатам и не разговаривали. По сообщению источника, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

    Тело третьеклассника обнаружил дома его дедушка. Это произошло вечером в четверг, 8 апреля.

    Ранее в Москве госпитализировали 15-летнюю девочку с резаными ранами головы, шеи и предплечья. Школьница сообщила, что ранения ей нанесла мать. В столичной прокуратуре сообщили, что семья девочки состоит на профилактическом учете. Начата проверка.

    Во вторник, 6 апреля, в Санкт-Петербурге произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних. Дети получили травмы на пешеходных переходах. Сначала водитель Kia сбил 11-летнюю девочку на Пискаревском проспекте. Позже в тот же день женщина на внедорожнике Mitsubishi сбила 12-летнего мальчика. Обоих детей доставили в больницу.