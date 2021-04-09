СМИ: третьеклассника нашли мертвым в квартире на востоке Москвы

Мертвого 10-летнего мальчика обнаружили в квартире на востоке Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости».

По предварительным данным, за день до происшествия мать мальчика отругала его за то, что он потерял электронный пропуск в спортивную секцию. После этого они разошлись по комнатам и не разговаривали. По сообщению источника, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

Тело третьеклассника обнаружил дома его дедушка. Это произошло вечером в четверг, 8 апреля.

Ранее в Москве госпитализировали 15-летнюю девочку с резаными ранами головы, шеи и предплечья. Школьница сообщила, что ранения ей нанесла мать. В столичной прокуратуре сообщили, что семья девочки состоит на профилактическом учете. Начата проверка.

Во вторник, 6 апреля, в Санкт-Петербурге произошло сразу два ДТП с участием несовершеннолетних. Дети получили травмы на пешеходных переходах. Сначала водитель Kia сбил 11-летнюю девочку на Пискаревском проспекте. Позже в тот же день женщина на внедорожнике Mitsubishi сбила 12-летнего мальчика. Обоих детей доставили в больницу.