СМИ: трех подозреваемых в связях с ИГ* задержали в Нижневартовске

Силовики задержали в Нижневартовске трех человек. Предполагается, что они имеют отношение к запрещенной на территории России террористической организации «Исламское государство»*.

О проведении спецоперации со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

«Большинство жалеет себя, но есть раскаявшиеся». Как живут европейцы-боевики ИГ* в тюрьмах Подробнее

Задержание произвели сотрудники центра по противодействию экстремизму УМВД и оперативники ФСБ.

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Подробности случившегося не приводятся.

Накануне в Тарумовском районе Дагестана задержали террориста ИГ*, который собирался забрать из тайника самодельную бомбу. Он планировал совершить теракт против полицейских и местных органов власти. К «Исламскому государству»* мужчина примкнул в августе 2019 года.

*«Исламское государство» / ИГ — террористическая организация, запрещенная в РФ и других странах мира.