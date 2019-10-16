  • СМИ: трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

    16 октября 2019, 18:33

    Дамир Матюхин

    Троих сотрудников посольства США в России сняли с поезда в Северодвинске из-за въезда на режимную территорию без разрешения. Об этом со ссылкой на источник сообщил «Интерфакс».
    СМИ: трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

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    «При проверке документов у пассажиров поезда Ненокса — Северодвинск были обнаружены трое иностранных граждан», — сказал собеседник агентства.

    По его словам, дипломатов вывели из вагона вечером 14 октября на станции Северодвинск. Среди них был военно-морской атташе при американском посольстве США Уилльям Уитситт, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони, а также американский военный атташе Д. С. Данн.

    Северодвинск является территорией с регламентированным посещением для иностранцев. Но у сотрудников американского посольства не было необходимых документов. В связи с этим они не могли въезжать на режимную территорию.

    Как пишет агентство, задержанных отпустили после проверки паспортов.

    Село Ненокса, откуда ехали дипломаты, находится в 40 километрах от Северодвинска. Там располагается государственный морской полигон ВМФ России.