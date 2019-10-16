СМИ: трех американских дипломатов сняли с поезда в Северодвинске

Трое пострадавших в Северодвинске спасателей Росатома пошли на поправку Подробнее

«При проверке документов у пассажиров поезда Ненокса — Северодвинск были обнаружены трое иностранных граждан», — сказал собеседник агентства.

По его словам, дипломатов вывели из вагона вечером 14 октября на станции Северодвинск. Среди них был военно-морской атташе при американском посольстве США Уилльям Уитситт, атташе при посольстве США Джерри Арриола Энтони, а также американский военный атташе Д. С. Данн.

Северодвинск является территорией с регламентированным посещением для иностранцев. Но у сотрудников американского посольства не было необходимых документов. В связи с этим они не могли въезжать на режимную территорию.

Как пишет агентство, задержанных отпустили после проверки паспортов.

Село Ненокса, откуда ехали дипломаты, находится в 40 километрах от Северодвинска. Там располагается государственный морской полигон ВМФ России.