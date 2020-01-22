СМИ: траулер в Охотском море взорвался из-за пожара

«Энигма» продолжает гореть, уже почти вся выгорела, с нее идет густой дым. Ночью был взрыв на борту с сильной вспышкой», — приводит агентство слова собеседника.

Спасательный буксир «Сибирцев» пока не подходит к траулеру из-за угрозы повторного взрыва — на борту еще есть топливо. «Энигма Астралис» загорелась 21 января в Охотском море в 130 километрах от Магадана. Когда случилось ЧП, на его борту находились 47 человек. Чтобы спасти людей, к горящему траулеру подошел сейнер-траулер «Юнир». Он взял на борт часть моряков. Кто-то остался на «Энигме», чтобы тушить огонь.

Потом всех людей с загоревшегося рыболовецкого траулера эвакуировали на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Дежурный Камчатского морского спасательного центра Валерий Ивченко ранее сообщил, что пожар на борту траулера потушили — осталось только задымление. Информации о том, почему судно загорелось повторно, пока нет.