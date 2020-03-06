СМИ: тюменская школа заплатит ученице более 700 тысяч рублей за травму позвоночника

Суд обязал школу выплатить более 700 тысяч рублей в счет возмещения морального и материального вреда.

В школе произошла утечка воды. Девочка поскользнулась и упала на спину. Это произошло 28 ноября 2018 года. Девочка больше полутора лет лежала и только недавно смогла встать на ноги.

Взять комментарий у представителей школы № 42 не удалось — телефоны не отвечают.