09 января 2020, 19:57
СМИ: терапевт сломал шею пациентке в Крыму
В Керчи внимание правоохранителей привлек случай с местной жительницей. Во время приема ей сломал шею мануальный терапевт, передает портал «Юга.ру».
По данным издания, у горожанки заболела шея и она обратилась за помощью в частную клинику. По словам женщины, врач резко повернул ее голову сначала в одну сторону, затем в другую. Несмотря на громкий хруст и сильную боль, которую испытывала женщина, терапевт заверил, что все идет по плану. Пострадавшей пришлось идти в другую клинику, так как вечером ей стало плохо. Компьютерная томография показала, что у нее перелом шеи. Следователи начали проверку.