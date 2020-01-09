СМИ: терапевт сломал шею пациентке в Крыму

По данным издания, у горожанки заболела шея и она обратилась за помощью в частную клинику. По словам женщины, врач резко повернул ее голову сначала в одну сторону, затем в другую. Несмотря на громкий хруст и сильную боль, которую испытывала женщина, терапевт заверил, что все идет по плану. Пострадавшей пришлось идти в другую клинику, так как вечером ей стало плохо. Компьютерная томография показала, что у нее перелом шеи. Следователи начали проверку.