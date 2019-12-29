СМИ: тело закованной в наручники девушки нашли в одном из московских отелей

По данным СМИ, погибшая была пристегнута наручниками для ролевых игр к изголовью кровати. Также указывается, что на теле не было обнаружено никаких следов, указывающих на насильственную смерть.

На данный момент известно лишь, что номер девушка забронировала сама и собиралась остановиться в нем на одни сутки.

Обстоятельства ее смерти сейчас выясняет Следственный комитет, который осуществляет проверку по Москве.

Ранее сообщалось, что несколько девушек в возрасте 17 лет обвинили в убийстве ровесницы в Архангельске. Они душили жертву, резали ее осколками бутылок и надели на голову пакет.