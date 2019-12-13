СМИ: труп студентки-пианистки из Китая нашли в туалете общежития в центре Москвы
Тело 16-летней китаянки нашли в туалете общежития музыкального училища. Она была студенткой второго курса отделения фортепиано. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на информированные источники.
Труп обнаружили ее соседки по комнате, а потом сообщили об этом воспитателю. После первичного осмотра следов насильственной смерти на теле студентки из Китая не обнаружили. Кроме того, в туалете не нашли каких-либо подозрительных следов или предметов. Точная причина смерти пока не называется — ее установят после проведения вскрытия, для чего тело погибшей пианистки направили в судебный морг.
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Тело нашли днем. По данным сайта kр.ru, на момент обнаружения трупа давность смерти составила два часа. Правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти гражданки Китая. Более подробной информации о произошедшем пока нет.