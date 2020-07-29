СМИ: тело сотрудницы скорой помощи обнаружили у жилого дома в Петербурге

По словам полицейских, в 22:54 им сообщили о падении человека с высоты. Позже выяснилось, что погибла 24-летняя медицинская сестра. Девушка жила вместе с бабушкой и дедушкой. Около шести месяцев назад она устроилась работать. Уточняется, что она не употребляла наркотики и алкоголь.

Как отметил отец, последний месяц дочь была раздражительной и находилась в стрессе. Близкие считают, что у нее были проблемы в отношениях с молодым человеком.

В соцсети погибшая в последний раз заходила в 21:55 28 июля. В момент трагедии телефон у девушки был при себе. Он разбился в результате падения.

Жители дома заявили, что никогда ранее не видели погибшую. В ближайшее время специалисты просмотрят записи с видеокамеры в холле лифтовой.