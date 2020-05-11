11 мая 2020, 02:04
СМИ: тело десятого погибшего нашли на месте пожара в подмосковном хосписе
Число погибших во время пожара в хосписе подмосковного Красногорска увеличилось до десяти. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированные источники.
Ранее в главке МЧС Подмосковья сообщили о девяти жертвах пожара.
Причиной гибели людей, по данным источника агентства, стало отравление продуктами горения.
На место выехали следователи и криминалисты.
Пожар в хосписе для пожилых «Второй дом» начался незадолго до полуночи. По данным МЧС, в здании в тот момент находились 37 человек, из них 18 лежачих пациентов. Самостоятельно пансионат покинули 20 человек, включая восемь сотрудников. Пожар потушили, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.