СМИ: тело десятого погибшего нашли на месте пожара в подмосковном хосписе

Ранее в главке МЧС Подмосковья сообщили о девяти жертвах пожара.

Причиной гибели людей, по данным источника агентства, стало отравление продуктами горения.

На место выехали следователи и криминалисты.

Пожар в хосписе для пожилых «Второй дом» начался незадолго до полуночи. По данным МЧС, в здании в тот момент находились 37 человек, из них 18 лежачих пациентов. Самостоятельно пансионат покинули 20 человек, включая восемь сотрудников. Пожар потушили, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.