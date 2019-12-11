СМИ: тела издателя «Тинькофф журнала» и его супруги нашел их ребенок

Издателя «Тинькофф-журнала» Санджива Рая и его супругу пытался разбудить ребенок, но они оказались мертвы. Загадочную причину смерти пары предстоит выяснить специалистам.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, 8 декабря ребенок пришел к родителям, чтобы их разбудить. О том, что взрослые не просыпаются, он рассказал позвонившей бабушке. Женщина сразу же приехала в квартиру и вызвала скорую вместе с полицией.

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«Прибывшие медики констатировали смерть. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Однако назначены гистологические экспертизы и патологоанатомическое вскрытие», — рассказали агентству.

Собеседник добавил, что после получения всех результатов исследований можно будет назвать точную причину смерти Рая и его гражданской жены.

О смерти издателя стало известно из сообщения пресс-службы журнала в Facebook. Коллеги выразили соболезнования и приостановили выпуск издания.