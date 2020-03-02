СМИ: таксист высадил пассажиров в Мытищах и уехал с их ребенком

Заказ такси обернулся очередным обращением в полицию. Мужчина высадил пассажиров, которые забыли в салоне ребенка, и уехал. Сейчас его разыскивают правоохранители.

Пассажиры сели в такси на улице Ильинка в центре Москвы, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Водитель довез людей до Мытищ, а затем уехал. В машине остался спящий ребенок.

Сотрудники полиции начали розыск водителя и автомобиля. Все обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Это уже далеко не первый скандальный случай с такси. В конце февраля жительница Москвы обвинила водителя в изнасиловании. Мужчина снимал весь конфликт на видео, поэтому девушке пришлось извиниться и забрать все свои слова назад.