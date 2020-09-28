СМИ: таксист распылил баллончик в лицо пассажирам с ребенком

В какой-то момент мужчина вступил в конфликт с водителем. Таксист остановил машину и распылил в лицо пассажиру газовый баллончик. Часть едкой жидкости попала на жену пострадавшего и его ребенка.

Семья обратилась в полицию с заявлением.

Сам таксист обвинил своих пассажиров в том, что они напали на него. По его словам, глава семейства вступил с ним в словесную перепалку, а потом набросился и начал наносить удары. Кроме того, пассажир повредил заднюю ручку двери.

В обстоятельствах случившегося теперь придется разбираться полиции. В пресс-службе столичного главка МВД информацию о происшествии не подтвердили.

Как сообщила газета «Известия», Общероссийское объединение пассажиров направило председателю комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгению Москвичеву предложение законодательно закрепить ответственность агрегаторов такси и таксопарков за здоровье пассажиров.

Сегодня агрегатор такси не несет никакой ответственности за пассажира, который попал в аварию.