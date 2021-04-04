СМИ: сын худрука студии «Непоседы» выпал из окна и погиб

СМИ сообщили, что 14-летний сын основателя и художественного руководителя студии «Непоседы» Елены Пинджоян Кирилл выпал из окна под Солнечногорском. Подросток погиб.

Как сообщил Telegram-канал Life Shot, школьник пытался сделать селфи на подоконнике, не удержался и упал с третьего этажа.

По данным «Московского комсомольца», Кириллу исполнилось 14 лет 1 апреля. Его тело нашли под окнами дома сегодня ночью. Кирилл был единственным сыном Пинджоян. Он работал ведущим концертов «Непосед», снимался на телевидении и в кино.

Театр-студию «Непоседы» основала тогда 22-летняя Пинджоян в 1991 году как детский кружок при Дворце пионеров Ленинградского района Москвы. В следующем году группа «Непоседы» появилась в телепрограмме «Утренняя звезда» и стала популярной.