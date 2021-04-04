СМИ: сын бизнесмена из Волгограда врезался в судью

Судья Дубовского районного суда попал в аварию под Волгоградом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в судебных инстанциях.

По данным ГУ МВД по региону, ДТП случилось днем 3 апреля. 28-летний водитель BMW X5 не пропустил Skoda Octavia при выезде со второстепенной дороги на трассу под Волгоградом. За рулем второй иномарки сидел 63-летний мужчина.

В больницу попала 71-летняя пассажирка Skoda Octavia.

По информации v1.ru, аварию устроил якобы устроил сын местного бизнесмена Александра Малашкина Денис. Предприниматель владеет предприятием по производству изделий из гипса «Волма» и несколькими ресторанами в Волгограде.

Денис Малашкин ехал с турбазы «Дубровский», которая также принадлежит его отцу, утверждает СМИ. Он поворачивал с улицы Новостройки в поселке Рыбачий на автодорогу Волгоград — Краснослободск — Средняя Ахтуба, но при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил Skoda Octavia. В ДТП пострадала родственница федерального судьи Владимира Зобнина, с различными травмами она попала в больницу.