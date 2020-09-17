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    17 сентября 2020, 15:51

    СМИ: свыше 200 особо опасных преступников сбежали из тюрьмы в Уганде

    Полина Петрова

    Накануне из тюрьмы в городе Морото в Уганде сбежали 219 особо опасных заключенных, сообщила кенийская газета Nation.
    СМИ: свыше 200 особо опасных преступников сбежали из тюрьмы в Уганде

    Генеральный комиссар страны по тюрьмам Джонсон Бьябашайя рассказал, что группа зеков совершила нападение на охрану. Один солдат был убит. Он уточнил, что беглецы взяли с собой 15 винтовок, пишет сайт «Аргументы и Факты».

    Предположительно, в настоящий момент преступники находятся в джунглях. Журналисты пишут, что в район поисков прибыли армейские подразделения. Руководитель операции генерал Флавия Беквасо предупредил местных жителей об опасности и призвал сохранять спокойствие.

    Военные уже задержали троих бежавших. Один из преступников был ликвидирован.

    Новости SMI.FM