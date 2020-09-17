17 сентября 2020, 15:51
СМИ: свыше 200 особо опасных преступников сбежали из тюрьмы в Уганде
Накануне из тюрьмы в городе Морото в Уганде сбежали 219 особо опасных заключенных, сообщила кенийская газета Nation.
Генеральный комиссар страны по тюрьмам Джонсон Бьябашайя рассказал, что группа зеков совершила нападение на охрану. Один солдат был убит. Он уточнил, что беглецы взяли с собой 15 винтовок, пишет сайт «Аргументы и Факты».
Предположительно, в настоящий момент преступники находятся в джунглях. Журналисты пишут, что в район поисков прибыли армейские подразделения. Руководитель операции генерал Флавия Беквасо предупредил местных жителей об опасности и призвал сохранять спокойствие.
Военные уже задержали троих бежавших. Один из преступников был ликвидирован.