СМИ: Superjet-100 совершил аварийную посадку в Перми

В Перми самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку из-за неисправности на борту. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Представитель экстренных служб Пермского края сообщил РИА «Новости», что аварийную посадку совершил борт «Аэрофлота», летевший из Москвы.

В самолете находились 45 пассажиров и пять членов экипажа. Посадка прошла благополучно.

По словам собеседника агентства, самолет попросил аварийной посадки из-за технической неисправности на борту. Обстоятельства происшествия выясняются.

Судя по онлайн-табло аэропорта Большое Савино, речь идет о рейсе СУ 1200. Он прибыл в Пермь с минимальной задержкой в 11:30 (09:30 по московскому времени).