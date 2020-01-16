СМИ: судебного пристава застрелили в Новокузнецке

Неизвестный открыл стрельбу в судебном участке в Новокузнецке утром 16 января. По предварительным данным, есть погибший. Еще один человек пострадал.

Звуки выстрелов раздались из здания на улице Энтузиастов в центральной части города, об этом сообщил портал NK.Life.

Целью стрелка стал судебный пристав. Сообщается, что ранения получили два человека. Стрелявшего удалось задержать.

Пострадали, уточнил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, мужчина и женщина.

В Центре медицины катастроф заявили, что раненного судебного пристава спасти не удалось. Он скончался в машине скорой помощи.

«Он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок», — пояснили в службе.

В здании на улице Энтузиастов располагаются мировые судьи Новокузнецка.

Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.