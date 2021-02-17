17 февраля 2021, 16:15
СМИ: студентов и преподавателей похитили из колледжа в Нигерии
Вооруженная группа людей совершила нападение на учебное заведение в городе Кагара на западе Нигерии, сообщила «ПолитРоссия».
Полицейские уточнили, что боевики были переодеты в студенческую форму. Они ворвались в общежитие поздно ночью. По данным СМИ, двое студентов и преподаватель смогли сбежать. Остальных учеников и педагогов похитили.
Речь идет о сотнях человек. Одного студента убили, еще несколько ребят получили ранения.