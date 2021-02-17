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    17 февраля 2021, 16:15

    СМИ: студентов и преподавателей похитили из колледжа в Нигерии

    Полина Петрова

    Вооруженная группа людей совершила нападение на учебное заведение в городе Кагара на западе Нигерии, сообщила «ПолитРоссия».

    СМИ: студентов и преподавателей похитили из колледжа в Нигерии

    Полицейские уточнили, что боевики были переодеты в студенческую форму. Они ворвались в общежитие поздно ночью. По данным СМИ, двое студентов и преподаватель смогли сбежать. Остальных учеников и педагогов похитили.

    Речь идет о сотнях человек. Одного студента убили, еще несколько ребят получили ранения.