СМИ: студент МГУ разбился при падении из окна общежития

Студент Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова погиб после падения из окна 14-го этажа общежития на юго-западе столицы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

Собеседник агентства уточнил, что личность погибшего пока не установили.

«Произошло падение студента с высоты — предварительно, с 14-го этажа общежития», — заявил представитель экстренных служб.

Telegram-канал «Первый университетский» уточнил, что молодой человек упал на перемычку между двумя зданиям общежитий ДАС-1 и ДАС-2 на улице Шверника.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые разбираются в обстоятельствах случившегося.