18 ноября 2020, 17:48
СМИ: строитель погиб во время работ в Ленинградской области
Рабочий погиб на стройке в деревне Захонье в Ленинградской области, пишет ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что гражданин Таджикистана трудился на мусорном полигоне. Как уточнили рабочие, во время демонтажа старого ангара на голову пострадавшему упала часть конструкции. Из-за этого он свалился вниз. В результате падения мужчина получил перелом черепа.
Другие рабочие вызвали скорую помощь, но мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады медиков. Врачи констатировали смерть на месте.