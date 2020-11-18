СМИ: строитель погиб во время работ в Ленинградской области

Отмечается, что гражданин Таджикистана трудился на мусорном полигоне. Как уточнили рабочие, во время демонтажа старого ангара на голову пострадавшему упала часть конструкции. Из-за этого он свалился вниз. В результате падения мужчина получил перелом черепа.

Другие рабочие вызвали скорую помощь, но мужчина скончался от полученных травм до приезда бригады медиков. Врачи констатировали смерть на месте.