Студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска. Есть жертвы

Студент строительного колледжа Благовещенска устроил стрельбу в учебном заведении. Молодой человек ранил двух однокурсников и покончил с собой. Здание оцепили. На месте работают полицейские.

Стрельбу, сообщил Telegram-канал 112, открыл учащийся четвертого курса. По словам очевидцев, в колледже раздалось минимум пять выстрелов: два в кабинете и еще три — в коридоре.

Полицию вызвала сотрудница ортопедического салона — он расположен в одном здании с учебным заведением. В магазин прибежала одна из преподавательниц. Молодая женщина была в шоковом состоянии.

По имеющимся данным, один из раненых скончался в больнице. Еще двоих госпитализированных сейчас оперируют. Молодым людям выстрелили в бедро и шею.

Как уточнил Telegram-канал Baza, стрельбу устроил 19-летний студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ. Он пришел в колледж с ружьем Иж-81, спрятав его под верхней одеждой.

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Молодой человек закурил прямо в коридоре учебного заведения. Когда ему сделали замечание, он достал ружье и начал стрелять. Ранения получили несколько человек. Кто-то из очевидцев успел выбежать на улицу и позвать на помощь сотрудников ГИБДД.

Полицейские ворвались в здание колледжа и открыли огонь на поражение по стрелку. Он был ранен, а затем якобы свел счеты с жизнью.