СМИ: стендап-комика Алексея Рябчикова задержали с наркотиками в Москве

Звезда «Открытого микрофона», популярный стендапер Алексей Рябчиков задержан с запрещенными веществами в Москве, сообщил Пятый канал.

По данным источника Пятого канала, Рябчиков был пойман во дворе одного из жилых домов, когда искал закладку с наркотиками. Комика доставили в отдел полиции для разбирательств.

Он отверг все обвинения и заявил, что в пакетике, который нашли у него при обыске, якобы находится снотворное. Вещество направили на экспертизу. После нее будет решен вопрос о возможном привлечении Рябчикова к ответственности за хранение наркотиков.

В середине марта полиция задержала с наркотиками бывшую участницу телешоу «Пацанки», диджея Диану Субботину. Два пакетика с 0,8 грамма мефедрона были спрятаны у нее под шапкой и в бюстгальтере. В отношении девушки возбудили уголовное дело.