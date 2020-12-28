28 декабря 2020, 10:36
СМИ: стали известны подробности крушения судна в Баренцевом море
В Баренцевом море во время ловли рыбы затонуло промысловое судно «Онега». Life узнал подробности крушения.
По словам инсайдера, траулер накрыла волна, когда на борт поднимали сеть из моря. По данным издания, судно вышло на промысел 15 декабря из норвежского города Киркенес. С тех пор оно находилось в море. Сегодня утром с него поступил сигнал бедствия. По предварительной информации, из 19 рыбаков спастись удалось лишь двоим.