СМИ: стали известны подробности крушения судна в Баренцевом море

По словам инсайдера, траулер накрыла волна, когда на борт поднимали сеть из моря. По данным издания, судно вышло на промысел 15 декабря из норвежского города Киркенес. С тех пор оно находилось в море. Сегодня утром с него поступил сигнал бедствия. По предварительной информации, из 19 рыбаков спастись удалось лишь двоим.