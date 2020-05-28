СМИ: SSJ100 без пассажиров экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя

«В 13:07 в Шереметьево приземлился Sukhoi Superjet 100 с неисправностью двигателя. Обстоятельства выясняются», — приводит агентство слова собеседника.

По данным источника, на борту лайнера, кроме трех членов экипажа, никого не было. Самолет без пассажиров перебазировали из аэропорта Жуковский в Шереметьево. Это был технический рейс. Посадка прошла благополучно, хотя во время полета экипаж отметил проблемы с правым двигателем.

По данным источника «Интерфакса», двигатель отказал полностью. Пилоты сажали крылатую машину с одним работающим двигателем. По предварительным данным, никто не пострадал.