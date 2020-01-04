СМИ: США атаковали колонну шиитского ополчения в Ираке

По информации Sky News Arabia, колонну атаковали в районе олимпийского стадиона Таджи в иракской столице. Авиаудар нанесли после полуночи по местному времени.

Со своей стороны, Силы народной мобилизации заявили, что атаке подверглась колонна медиков ополчения, а не вооруженные участники движения.

В ночь на 3 января Пентагон нанес авиаудар по автоколонне в районе международного аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани — глава подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции. Также погиб замкомандующего «Аль-Хашд аш-Шааби» Абу Махди аль-Мухандис и несколько ополченцев.

Госдепартамент США заявил, что уничтожение Сулеймани было «оборонительной мерой в ответ на непосредственную угрозу жизням американцев».

Президент США Дональд Трамп назвал Сулеймани «террористом номер один в мире». По словам главы государства, убийство генерала поможет предотвратить, а не начать войну на Ближнем Востоке. Также Трамп отмечал, что у США есть новые цели в случае, если Иран решит отомстить за Сулеймани.