СМИ: сотрудники Burger King избили двух посетителей в Москве
Трое сотрудников ресторана Burger King в Москве избили двух посетителей, сообщили СМИ. Сначала между ними произошел конфликт.
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что пострадавшие обратились в полицию и написали заявление о нанесении телесных повреждений.
«Начата доследственная проверка», — рассказал источник.
По его словам, перед этим между ними началась ссора. Причины не уточняются. Информации о состоянии потерпевших также нет.
Ранее трое молодых людей в нетрезвом состоянии напали на водителя трамвая Екатеринбурга и избили его ломом.
Началось все после того, как один из них пнул трамвай. Водитель отреагировал на это, и завязалась драка. Молодой человек с друзьями напал на него и проломил ему голову трамвайным ломом, сообщило агентство Ura.ru.
Позже дебоширы были задержаны Росгвардией. Один из них оказался несовершеннолетним. Молодые люди признались в преступлении.
Полиция ведет проверку произошедшего. Водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой.