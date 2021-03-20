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    20 марта 2021, 11:39

    СМИ: сотрудники Burger King избили двух посетителей в Москве

    Дарья Морозова

    Трое сотрудников ресторана Burger King в Москве избили двух посетителей, сообщили СМИ. Сначала между ними произошел конфликт.

    Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что пострадавшие обратились в полицию и написали заявление о нанесении телесных повреждений.

    «Начата доследственная проверка», — рассказал источник.

    По его словам, перед этим между ними началась ссора. Причины не уточняются. Информации о состоянии потерпевших также нет.

    Ранее трое молодых людей в нетрезвом состоянии напали на водителя трамвая Екатеринбурга и избили его ломом.

    Началось все после того, как один из них пнул трамвай. Водитель отреагировал на это, и завязалась драка. Молодой человек с друзьями напал на него и проломил ему голову трамвайным ломом, сообщило агентство Ura.ru.

    Позже дебоширы были задержаны Росгвардией. Один из них оказался несовершеннолетним. Молодые люди признались в преступлении.

    Полиция ведет проверку произошедшего. Водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой.